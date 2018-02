Nuova Tor Tre Teste, Bruno nuovo responsabile scouting agonistica

ROMA - La GSD Nuova Tor Teste, nel nome del suo direttore sportivo Edoardo Pane, annuncia l’ingresso all’interno della famiglia rossoblu di Alessandro Bruno, nuovo Responsabile Scouting dell’Agonistica. Queste le parole del direttore per accogliere il neo arrivato: “Stiamo continuando a costruire quello che è un settore fondamentale all’interno della nostra società, per questo abbiamo ritenuto opportuno scegliere una figura professionale come quella di Alessandro, ex Lodigiani. Stiamo facendo molto bene e siamo davvero contenti che possa entrare a far parte di un grande circuito, al cui interno figura già la competenza e la preparazione del Responsabile Scouting della Scuola Calcio, Marco Salamone. Alessandro è una persona che stavamo studiando da un po’ e in cui nutriamo tanta fiducia”.