Setteville, Vulpiani: «Tivoli? Non abbiamo nulla da perdere»

SETTEVILLE DI GUIDONIA - Continua la sosta: anche questo fine settimana scendono in campo per competizioni ufficiali solamente la prima squadra e i Giovanissimi classe 2003. Con Fabio Vulpiani andiamo ad analizzare due partite molto diverse fra di loro, ad impegnare i nostri ragazzi. Si parte dal gruppo militante in Prima Categoria. “C'è il grande confronto con il Tivoli: una partita che sicuramente non ci vede favoriti, dato il valore degli avversari. Siamo tuttavia in un buon momento: anche la scorsa settimana, nonostante il risultato, abbiamo giocato bene, peccando forse un po' nella tenuta della concentrazione. Mi aspetto pertanto, al di là dell'esito al triplice fischio, una reazione da parte dei ragazzi. A parte tutto siamo molto contenti di quello che sta facendo la nostra prima squadra quest'anno: dispiace solamente per quei punti persi, lasciati per strada nel corso del torneo non per disparità di valori in campo, ma per, appunto, qualche calo nella singola partita. Contro il Tivoli non abbiamo niente da perdere: all'andata ricordo una bella prestazione nonostante la sconfitta. Ho sensazioni positive, penso e spero che vedremo una bella gara.” I Giovanissimi classe 2003 affrontano invece l'Orange Futboclub: una afida sulla carta abbordabile. “Tuttavia non dobbiamo sottovalutarli. Ripensando all'andata ricordo un avversario molto valido dal punto di vista tecnico, che forse ha pagato dazio nel corso della stagione per solidità e concretezza nello sviluppo del risultato. Dobbiamo essere concentrati: stiamo attraversando un buon momento di forma, veniamo da una grande e meritata vittoria con lo Sporting Sacrofano.” Questo weekend poi andrà in scena un'amichevole in famiglia di particolare interesse: “Sì, stiamo organizzando una partita tra i nostri 2002 e 2001, probabilmente domani nel pomeriggio. Un test cui teniamo particolarmente, sperando che il meteo ci assista.”