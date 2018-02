Atletico 2000, il dg Moscetti: «Week end negativo, non ci abbattiamo»

ROMA - Per l’Atletico 2000 non è stato un weekend esaltante. Nell’ultimo fine settimana, purtroppo, è arrivata qualche sconfitta: dalla Promozione, agli Allievi di Gianluca Valerio, fino ai Giovanissimi Fascia B. Vince solamente la Juniores, mentre i 2002 pareggiano per 0-0 nel big match contro il Tor di Quinto. Il calcio è anche questo. A risollevare l’umore è il direttore generale, Flavio Moscetti: “Non dobbiamo abbatterci. Siamo ancora in corsa per tutti gli obiettivi prefissati. Quando c’è una sconfitta bisogna analizzare cosa non è andato e migliorarci. Sono sicuro che le nostre squadre reagiranno in fretta, regalandoci emozioni già dal prossimo weekend. Siamo vivi”. In via di Centocelle, almeno per oggi, tutte le attività saranno sospese a seguito della nevicata che ha imbiancato la città. Infine, il dg Moscetti aggiunge: “Naturalmente, oltre a guardare gli obiettivi da raggiungere in questa stagione, con tutta la società siamo a lavoro per il prossimo anno”.

