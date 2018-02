La Rustica, Brugnettini: «Dobbiamo credere ai play off fino all'ultimo»

ROMA - Uno scontro diretto molto importante che non ha dato l’esito sperato. Il La Rustica ha ceduto 2-1 sul campo del Frascati e ha visto il diretto avversario portarsi al terzo posto (assieme all’Atletico Morena) nel campionato di Promozione, con sei punti di vantaggio. "Una sfida strana – commenta il portiere classe 1990 Alberto Brugnettini – Abbiamo avuto un approccio totalmente sbagliato e in partite come queste paghi gli errori a caro prezzo. Un peccato, perché la gara era stata preparata bene e seguendo le indicazioni del mister avremmo potuto mettere in difficoltà il Frascati come accaduto nel secondo tempo. Abbiamo commesso degli errori evidenti in occasione delle due reti del Frascati (arrivate nei primi undici minuti, ndr), poi non era facile dover rincorrere. L’aspetto positivo della partita? Direi la voglia che abbiamo avuto nel secondo tempo, cercando di rientrare in partita sia prima che dopo il gol di Pansera e nonostante le numerose assenze che ormai caratterizzano la nostra stagione".

L'OBIETTIVO - In effetti non è mai facile “regalare” gente come Simonetta, capitan Spinetti e Di Ruzza (tra gli altri) e riuscire ad “assorbire” queste assenze. Tra coloro che hanno dovuto saltare una fetta di campionato importante c’è anche lo stesso Brugnettini. "Ho saltato diverse partite per un guaio muscolare e poi, poco dopo il rientro, mi sono rotto un dito. Non è facile trovare una certa continuità di rendimento in queste condizioni" dice l’ex estremo difensore della Lepanto Marino che, comunque, guarda avanti. "Siamo a sei punti dal terzo posto e, a mio parere, i giochi sono ancora aperti – rimarca Brugnettini – Ma dobbiamo essere noi per primi a credere in questo obiettivo, altrimenti tutto si fa più complicato". Nel prossimo turno il La Rustica ospiterà il Fonte Meravigliosa che ha agganciato la formazione di mister Panno al quinto posto in classifica. "All’andata giocammo un pessimo secondo tempo – ricorda Brugnettini – Di fronte avremo una formazione quadrata con bravi giocatori come Groos. Ma se vogliamo sperare in qualcosa abbiamo un solo risultato a disposizione".