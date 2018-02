Testaccio 68, altri successi per Allievi e Giovanissimi

Nuove vittorie per 2002 e 2003, che non lasciano scampo all'Omc Roma e alla Virtus Ariccia

ROMA - È stato un altro weekend all’insegna di vittorie per i 2002 e i 2003 del Testaccio 68, mentre Juniores e Giovanissimi Fascia B sono rimasti ancora a riposo. Successo esterno di misura per gli Allievi Fascia B di Frasca, corsari per 2-3 sul campo dell’Omc Roma: “È stata una buona vittoria, abbiamo da correggere alcune piccole cose ma il gruppo ha iniziato a dare i segnali che volevo vedere – commenta il dg Marco D’Alessandro – i ragazzi stanno dimostrando di saper tenere bene il timone della gara in mano, a prescindere dalle difficoltà che si possono incontrare. La prestazione mi è piaciuta, stanno crescendo tutti, anche i 2003, quindi voglio fare un elogio collettivo al gruppo, perché al di là della vittoria abbiamo iniziato a manifestare un grande spirito di gruppo”.

TUTTO SUI DILETTANTI DEL LAZIO

I GIOVANISSIMI - Molto più largo, invece, il successo dei Giovanissimi di Deredda, capaci d’imporsi per 0-12 contro la Virtus Ariccia: “Abbiamo fatto il nostro, dovevamo prendere i tre punti – afferma il dg – senza analizzare troppo il risultato, visto comunque il livello differente con l’avversario, i ragazzi sono stati bravi, hanno svolto il loro compito alla perfezione. Però ci tengo a fare i miei più sinceri complimenti anche alla Virtus Ariccia, partendo dalla società fino a tutti i ragazzi scesi in campo, passando anche per i genitori, perché vedere una partecipazione così calorosa nonostante non stiano ottenendo risultati entusiasmanti, è una cosa che mi ha riempito il cuore. Quindi davvero tanti complimenti a loro per un comportamento propositivo nel corso di tutta la gara”.