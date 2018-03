Casilina, Baroni ci crede: «Sono fiducioso sulla salvezza diretta»

ROMA - Due sconfitte consecutive hanno fatto rientrare la Prima categoria del Casilina nella “zona rossa” delle squadre che dovrebbero partecipare ai play out del girone G. La sosta forzata ha stoppato la voglia di riscatto dei capitolini anche se mister Tiberio Baroni non sembra particolarmente preoccupato. "Siamo in un momento di calendario molto complicato e comunque nell’ultima gara con la capolista Roma VIII la squadra ha fatto bene, rimanendo a lungo in partita. Abbiamo pareggiato l’iniziale svantaggio grazie a un gol di Luzzi, poi abbiamo colpito un palo con Ferraro e ci è stato negato anche un possibile calcio di rigore prima del calcio di punizione da cui è nato il momentaneo 2-1. Nella ripresa la squadra si è battuta, ma alla fine non siamo riusciti a evitare la sconfitta per 4-2".

TUTTO SUI DILETTANTI DEL LAZIO

LA SOLUZIONE BONO - Il secondo gol del Casilina lo ha realizzato il “neo centravanti” Davide Bono, reinventato proprio dal tecnico capitolino in quel ruolo. "Abbiamo provato questa soluzione facendo di necessità virtù e le cose stanno andando abbastanza bene – dice Baroni – Davide ha fisicità e vede la porta, ha un buon tiro e non ha paura di battagliare lì davanti: può fare anche quel ruolo". Il Casilina ritornerà a giocare sul campo molto difficile del Giardinetti Garbatella, passando dunque dalla sfida alla prima a quella contro la seconda della classe. "Non sarà una sfida semplice, ma proveremo a giocarci le nostre carte. Successivamente riceveremo l’Atletico Zagarolo e quindi dobbiamo farci trovare pronti per questo ciclo complicato". L’allenatore, comunque, è fiducioso sulle possibilità di salvezza diretta della sua squadra. "Non mollo. D’altronde non l’ho fatto quando abbiamo inanellato sette sconfitte consecutive, figuriamoci ora che siamo a un punto dalle due squadre che ci precedono – rimarca Baroni – Sono fiducioso che questa squadra possa centrare l’obiettivo della permanenza in categoria senza passare dai play out".