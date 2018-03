Grifone Monteverde, i classe 2002 di De Franceschi volano

ROMA - Anno nuovo vita nuova. Un vecchio adagio che funziona alla perfezione per il Grifone Monteverde targato De Franceschi. I classe 2002 nel 2018 hanno infatti centrato numeri strepitosi, con 6 vittorie in 8 partite e cedendo il passo solamente a due corazzate come Accademia Calcio Roma e Savio: "Sicuramente un nuovo anno positivo – dichiara il tecnico Danilo De Franceschi – dove è cambiato qualcosa nella testa dei ragazzi”. Fattore coinciso con un cambio di passo sulcampo e che, secondo l'allenatore, affonda le proprie radici in una ragione ben precisa: “Abbiamo cercato di far capire che la società credeva ciecamente in loro, l'ambiente gli ha fatto sentire la giusta fiducia e questi adesso sono i risultati. I ragazzi stanno ripagando il club e ad oggi stanno dimostrando quello che è il loro valore”.

I MIGLIORAMENTI - Uno scatto rispecchiato anche dai gol, visto che i rossoblu hanno segnato ben 21 reti nelle 8 partite del 2018, dimostrandosi così squadra votata al gioco e sempre propositiva: “Tataranni, De Cuntis, Ibba, Marchetto, questi sono nomi di ragazzi che magari ad inizio anno hanno avuto qualche difficoltà ma che proprio grazie alla fiducia che la società gli ha sempre dato sono riusciti a cambiare passo e oggi ci stanno ripagando. Ovviamente per far gol serve il contributo di tutti. Senza l'apporto incredibile che ha saputo dare tutta la squadra non si arriva in condizione di far gol”. A questo punto la domanda non può che essere quella su dove può arrivare questo Grifone Monteverde: “Gli obiettivi sono quelli prefissati ad inizio stagione, ovvero un quinto o sesto posto. Per raggiungerli i ragazzi sanno che dovranno continuare a lavorare come stanno facendo, con umiltà e in silenzio. Ad oggi il campo lista ripagando alla grande degli sforzi fatti e spero arrivino più in alto possibile in campionato perché se lo meritano davvero”.