Roma VIII, Di Casola: «Le prossime tre partite ci daranno risposte»

ROMA - La Prima categoria della Roma VIII, capolista del girone G, è pronta per la volata finale. Da domenica si ricomincia dal +6 sul Giardinetti Garbatella e dalla delicata trasferta contro l’Atletico Zagarolo terzo della classe (assieme al Real Rocca di Papa). Un confronto che sarà un ulteriore esame per il team capitolino di mister Fabrizio Fiaschetti, caduto finora in campionato solo sui campi della seconda e dell’altra terza in classifica. "La sfida di Zagarolo, indubbiamente, darà delle risposte importanti e con essa le successive due sfide con Atletico Genazzano e Piglio – dice il vice presidente Francesco Di Casola – Il prossimo avversario è partito per vincere il campionato, poi forse è cambiato qualcosa, ma si tratta comunque di un gruppo di buon livello e sul loro campo è sempre difficile riuscire a fare punti". Dopo la “settimana terribile” delle tre sconfitte (le uniche di questa annata finora) nel giro di sette giorni, la Roma VIII è riuscita a riportarsi a sei punti di distanza dalla diretta inseguitrice grazie al successo sul Casilina.

VOGLIA DI ESSERE PROTAGONISTI - "Sostanzialmente non è mai cambiato molto nel lavoro portato avanti dal gruppo che è indubbiamente uno dei segreti di questa squadra – dice Di Casola – I ragazzi si sono sempre impegnati al massimo portando avanti la stagione tra qualche inevitabile discussione interna e soprattutto tanto divertimento". Il vice presidente è rientrato in società nella passata stagione dopo aver già collaborato con la Roma VIII in passato. "Se questo club è pronto per il salto di categoria? A livello organizzativo c’è uno staff competente e appassionato e già nella passata stagione la squadra ha fatto molto bene – rimarca Di Casola -. Quest’anno siamo partiti con l’intenzione di essere protagonisti e finora ci siamo riusciti. Abbiamo creato i presupposti per fare un finale di stagione da vertice e siamo sicuri che il gruppo darà il massimo".