Atletico 2000, Migani: «La salvezza è vicina»

ROMA - Due gli obiettivi che vedono protagonista il tecnico dell’Atletico 2000 Ivan Migani proiettato in un tour de force finale piuttosto intenso: la prima squadra ha l’obbligo di ottenere in fretta la matematica salvezza mentre, l’Under 19, è in corsa per il ritorno in Elite. Prima squadra “Anche se non sono ancora arrivati risultati positivi, credo che il cambio alla guida è stato un punto fondamentale per i ragazzi - dice il tecnico - c’era esigenza di resettare tutto per donare motivazione ai giocatori. La salvezza è vicina e non dobbiamo assolutamente abbassare la concentrazione perché sappiamo tutti quanto sono determinanti questi ultimi appuntamenti. Domenica contro l’Airone sarà una sfida difficilissima. Loro sono la squadra che esprime il miglior calcio nel nostro girone, hanno ottimi elementi, come noi d’altronde. Ci impegneremo al massimo, sperando di conquistare i primi tre punti della mia gestione”.

JUNIORES - “È una squadra che va da sola - spiega Migani - i calciatori sono maturati tantissimo dall’inizio della stagione. Ogni domenica almeno quattro elementi sono a disposizione della prima squadra. Per quanto riguarda il campionato, il nostro obiettivo è il ritorno in Elite. Il primo posto è distante solamente 6 punti. Se il secondo gradino del podio ci permetterà comunque di compiere il salto di categoria saremo contenti lo stesso. Sabato affronteremo il Borgo Podgora in trasferta. Sarà un match impegnativo, ma noi arriviamo nella migliore condizione possibile. Grazie alla pausa abbiamo recuperato anche qualche infortunato. Per il momento non possiamo che essere soddisfatti dei risultati ottenuti finora dato che siamo una delle poche rose composte prevalentemente da 2000”.