Civitavecchia Calcio, si dimette il direttore sportivo Magi

ROMA - Si è interrotta la collaborazione tra il Civitavecchia Calcio e il suo direttore sportivo Mauro Magi. Il dirigente ha consegnato le sue dimissioni nella giornata di ieri, parlando così dell'ambiente: "Ringrazio i presidenti San Filippo e Iacomelli per i due anni con i quali mi hanno dato la possibilità di ricoprire questo prestigioso incarico nella Società più importante della Città, con un grande arricchimento per il mio bagaglio personale calcistico. Ringrazio tutti i miei ragazzi, tutti i mister e Dirigenti che mi hanno collaborato e concesso la loro amicizia, il loro tempo e mi hanno sopportato nei momenti No. Un pensiero in particolare va alla segretaria Chicca Gambelli, al DT Supino e al mio amico Fabio Ceccacci che mi ha voluto fortemente in questa società due anni fa. Con il cuore sempre per la Vecchia saluto tutti".

