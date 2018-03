Giovanissimi Albalonga, Moretti: «Stagione ottima, ma l'ultima gara è da dimenticare»

ROMA - I Giovanissimi regionali fascia B dell’Albalonga mantengono la scia del Trastevere. La squadra di mister Matteo Moretti ha battuto 2-1 il G. Castello non senza fatica, come ammette lo stesso allenatore decisamente arrabbiato per la prestazione dei suoi ragazzi. "Mi prendo solo i tre punti, per il resto è stata una gara da dimenticare. Il gruppo ha avuto un atteggiamento deludente per una squadra che deve lottare per il vertice della classifica e ha rischiato di lasciare per strada punti importanti. Siamo andati sotto a inizio ripresa poi i gol di Fravolini e Ferrara hanno determinato il sorpasso". Così l’Albalonga è rimasta a tre punti di distanza dalla capolista Trastevere. "Il giudizio sulla nostra stagione? E’ decisamente positivo – dice il tecnico cambiando totalmente “umore” – Al di là dei risultati, i ragazzi sono cresciuti nel corso del tempo e hanno formato un bello spirito di gruppo. Finora hanno perso una sola partita in campionato, quella dell’andata contro il Trastevere che sta facendo la differenza in classifica".

LO SCONTRO DIRETTO - Proprio la capolista è stata già messa nel mirino… "Tra due settimane disputeremo lo scontro diretto sul nostro campo e noi lo giocheremo con un solo risultato in testa, anche se poi ci sarà comunque da giocare una fetta di stagione importante". Prima, però, l’Albalonga avrà un altro esame complicato. "Nel prossimo week-end faremo visita alla Petriana – ricorda Moretti – All’andata vincemmo 4-2, ma gli avversari misero in mostra delle buone individualità e sul loro campo ci sarà da faticare. Il nostro obiettivo, comunque, è quello di arrivare allo scontro diretto con il Trastevere come minimo con l’attuale distacco in classifica. Per farlo, dovremo giocare con il giusto atteggiamento altrimenti rischiamo grosso» conclude l’allenatore. Intanto da oggi inizia l’avventura di Luka Dumancic, esterno sinistro difensivo della prima squadra dell’Albalonga impegnato con la Rappresentativa di serie D al torneo di Viareggio. Per questo motivo gli azzurri di mister Mariotti giocheranno mercoledì 21 marzo (e non domenica 18) il match di Latina, a meno di un ulteriore slittamento per un’eventuale qualificazione al turno successivo della Rappresentativa.