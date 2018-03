Allievi Atletico 2000, Valerio: «Puntiamo alle finali»

ROMA - Vincere era fondamentale. Lo sanno bene gli Allievi dell'Atletico 2000 allenati da Gianluca Valerio. Il 2-0 ottenuto in trasferta nella sfida contro il Campus Eur dona ai 2001 tre punti importantissimi per la rincorsa alle finali. Quest’ultima parte di stagione sarà moltointensa per i biancorossi che cercheranno assolutamente di scavalcare il Tor di Quinto in seconda posizione, tentando di acciuffare la Tor Tre Teste in vetta alla classifica. “È stata una bellissima partita – commenta il tecnico – loro ci hanno messo un po’ indifficoltà con la scelta del modulo. In poco tempo siamo stati bravi a ridisegnare lasituazione riuscendo a portare a casa i tre punti. Durante la settimana avevamopreparato bene la gara e, secondo il mio punto di vista, è stato un risultato meritato. Finali? Noi ci siamo, anzi, ci siamo dall’inizio del campionato e puntiamo a raggiungere la qualifcazione. Queste ultime giornate vedranno tantissimi scontri diretti al vertice. Ci sarà da soffrire” conclude Gianluca Valerio.

