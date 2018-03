Airone, il ds Licata: «Grande risposta dalla squadra»

ROMA - Un pari che probabilmente non fa comodo a nessuno. L'Airone, come l'Atletico 2000, aveva bisogno del pieno di punti per ripartire ma in quel del Quadraro i due team si sono dovuti dividere la posta in palio. “Abbiamo disputato una buona partita, di carattere – racconta Lorenzo Licata – senza picchi di bel calcio ma ci siamo comportanti bene. È stata una sfida corretta arbitrata impeccabilmente da un direttore di gara attento e preciso”. Il direttore sportivo si dice soddisfatto dell'andamento della partita nonostante le tante opportunità sprecate nel poterla chiudere prima. Non è bastata infatti la rete di Simone Feola che aveva illuso i rossoblu sull'esito finale del match: “Siamo andati in vantaggio meritatamente ma poi ci siamo lasciati recuperare nel finale. Peccato perché con lo stesso Feola potevamo metterli al tappeto andando a siglare il colpo del definitivo raddoppio e invece abbiamo esitato. Il pareggio è il risultato più giusto”. L'importante però, è stato vedere come la squadra abbia risposto sul campo: “Eravamo rimaneggiati negli uomini a disposizione ma ho visto un gruppo che voleva farsi perdonare qualcosa. C'è stato il giusto atteggiamento e la risposta della squadra mi è piaciuta” conclude il ds dei pometini.

