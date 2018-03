Fiano Romano, Antoniutti: «Cantalice? Peccato non averla chiusa»

CANTALICE - Cantalice e Fiano Romano si sono divisi la posta in palio, pareggiando per 1-1 nell'ultimo turno del campionato di Promozione. I reatini hanno trovato il gol del pari proprio nel finale. Una rete commentata così dal tecnico avversario Antoniutti: ”Quando prendi un gol al 90’ in quel modo bisogna soltanto fare i complimenti a Beccarini che si è inventato un tiro spettacolare. Avevamo tante assenze, ma forse meritavamo la vittoria. Ho visto un ottimo primo tempo, con la squadra che ha mostrato tutta la sua organizzazione di gioco. Non siamo riusciti a chiuderla, peccato”.

TUTTO SUI DILETTANTI DEL LAZIO