Pippo Inzaghi: «Berlusconi? Preferisco i presidenti che non intralciano gli allenatori»

ROMA - L'allenatore del Venezia Pippo Inzaghi ha parlato a La Domenica Sportiva del momeno-no del Milan: «Non si può mettere in discussione Donnarumma per una partita, lui è il nuovo Buffon. Berlusconi? Ognuno è fatto a modo suo, io preferisco i presidenti che non intralciano il lavoro degli allenatori. Ora sono al Venezia ma i primi risultati che voglio sapere sono quelli del Milan e della Lazio, per ovvi motivi. Come Donnarumma anche Locatelli è un giovane che va salvaguardato. Se sbagliano una partita non vanno criticati», ha dichiarato Inzaghi.

