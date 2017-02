Dopo la stangata del giudice sportivo a Icardi e Perisic, breve comunicato del club che annuncia il "preannuncio di reclamo per richiedere gli atti della gara".

MILANO - L'Inter non ci sta, chiede gli atti e prepara ricorso contro la squalifica di due giornata inflitta dal Giudice Sportivo a Mauro Icardi e a Ivan Perisic. Il club nerazzurro con un comunicato ufficiale ha annunciato il "preannuncio di reclamo per richiedere gli atti della gara". Valuterà insomma cosa hanno scritto sul referto Rizzoli e i suoi collaboratori e poi valuteranno se fare ricorso, soprattutto per Icardi.