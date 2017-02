«Maradona interrogato per l'aggressione alla compagna». Ma lui smentisce

ROMA - Nuovi problemi per Maradona. Dopo il battibecco avuto ieri con un giornalista, secondo quanto riportato dall'emittente ABC, stamattina una pattuglia della polizia spagnola si è recata nell'hotel nel quale il Pibe de Oro sta alloggiando a Madrid (lo stesso della squadra del Napoli) per rispondere ad una richiesta di soccorso partita della compagna dell'ex fenomeno argentino, Rocio Oliva. Il motivo, sempre secondo ABC, sarebbe quello di aggressione. La donna ha però ritrattato dicendo che si è trattata semplicemente di una accesa discussione. A questo punto potrebbe essere a rischio la presenza del Pibe de Oro sugli spalti del Bernabeu per la sfida di stasera fra Real Madrid e Napoli.

LA SMENTITA - Maradona ha smentito sulla sua pagina Facebook ufficiale la notizia di stamattina raccontando la sua versione dei fatti: «Non esiste alcuna denuncia e non si capisce la ragione di questo show mediatico».