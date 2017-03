International Champions Cup, ecco il calendario: Juventus-Roma il 30 luglio negli Usa

ROMA - Non solo Cina (con il derby di Milano) e Singapore: la International Champions Cup, anche quest'anno, approderà negli Stati Uniti. Due le italiane coinvolte: Juventus e Roma. Bianconeri e giallorossi si affronteranno nel Massachussetts, a Foxborough, il prossimo 30 luglio.

IL CALENDARIO - La Roma se la vedrà prima con il Psg il 19 luglio (città ancora da stabilire), mentre il 25 andrà in New Jersey, a Harrison (Red Bull Arena) per sfidare il Tottenham. La Juventus, prima dei giallorossi, dovrà incontrare il Barcellona e East Rutherford (MetLife Stadium) il 22 luglio e il Psg all'Hard Rock Stadium di Miami il 26 luglio.