Calcio, i più pagati: Cristiano Ronaldo batte Messi, Mourinho vince in panca

ROMA - Cristiano Ronaldo è il calciatore più pagato del 2016/2017, anzi quello che ha guadagnato più soldi di tutti: per l'esattezza 87,5 milioni di euro. A scriverlo è France Football, che anticipa alcuni dati di uno studio più grande e completo che apparirà sul suo prossimo numero. Nell'analisi, che mette insieme tutte le entrate dei top-player mondiali, contando stipendi lordi, bonus contrattuali e introiti pubblicitari incassati in questa ultima stagione, il Pallone d'oro CR7 è risultato quindi il più ricco, davanti al suo rivale storico, non solo in Liga, Leo Messi (76,5 milioni) e all'altra stella del Barcellona Neymar (55,5). Chiudono la top 5 un altro asso del Real Madrid, Gareth Bale (41 milioni) e, a sorpresa, l'attaccante argentino ex Napoli e Psg Ezequiel Lavezzi (28,5). I bomber europei che hanno segnato almeno 20 gol

ALLENATORI - Nella stessa classifica, per la panchina, a dominare è un altro portoghese, José Mourinho (con 28 milioni di euro), davanti all'italiano Marcello Lippi (23,5 milioni, ora ct della Cina) e al francese Laurent Blanc (20 milioni, ex tecnico Psg). A completare la cinquina troviamo un altro italiano, l'attuale allenatore del Bayern Monaco Carlo Ancelotti (15,8 milioni), e il manager catalano del Manchester City Pep Guardiola (14,5).

LIGUE 1 - Nell'estratto che anticipa l'analisi che verrà pubblicata su France Football, troviamo anche i primi cinque "paperoni" della Ligue 1 francese. Il regista italiano Verratti è "solo" quarto più pagato (11,8 milioni di euro), dietro il podio composto da: Thiago Silva (primo, 14,4 milioni), Falcao (secondo con 13,6 ) e Angel Di Maria (terzo con 12,6). Chiude la cinquinta un altro Psg, Cavani, con 10,2 milioni.