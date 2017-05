Pasqualin: «Totti, vai a giocare in MLS. Su Di Francesco...»

ROMA - Ci siamo, il countdown è finito. Oggi è il giorno zero. Nottata in bianco per Totti e tutti i tifosi della Roma. Ma bisogna voltare pagina, deve farlo il club giallorosso e deve farlo lui. Sì, ma da dove ripartire? L'agente Claudio Pasqualin lancia un messaggio: "Lo vedrei molto bene in MLS - racconta ai microfoni di World Soccer Scouting - magari a Los Angeles o a New York". Come Giovinco, che gestisce con Andrea D'Amico: "Sebastian sta benissimo, andrebbe via solo se lo cacciassero con le bombe. Ha avuto offerte dalla Cina e dal Barcellona e l'ha rifiutate entrambe". Totti e Del Piero, campioni abbandonati: "Ci sono analogie tra la sua situazione e quella di Alex, sono due personaggi 'scomodi'". Capitolo allenatore: "L'ideale sarebbe Di Francesco, si fa scivolare tutto addosso e in una piazza come Roma è fondamentale. Ma occhio alla pista Emery, che secondo me non è ancora tramontata del tutto".

CERTEZZE - La cosa certa è che Spalletti sarà il prossimo allenatore dell'Inter: "Credo fosse certo dall'annuncio di Sabatini in nerazzurro. Se regge mentalmente, può riportare la squadra ad alti livelli. Insieme proveranno a prendere qualche giocatore della Roma, ma non sarà facile". Una battuta anche sulle proprietà cinesi e il mercato che verrà: "Che tristezza vedere stranieri a capo di Milan e Inter. Bisogna incentivare gli imprenditori italiani ad investire nel calcio, partendo dalla costruzione degli stadi. Il colpo del mercato? Mi auguro sia un giocatore dell'Atalanta. Petagna deve lavorare ancora un po', Kessie è già del Milan, quindi il vero colpo lo potrebbe fare il Napoli prendendo Conti".