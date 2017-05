Milan, Donnarumma titolare dopo le polemiche

INVIATO A CAGLIARI - Donnarumma titolare per l'ultima di campionato contro il Cagliari. Dopo giorni di polemiche per il rinnovo del suo contratto che tarda ad arrivare, il portiere rossonero sarà al suo posto anche per l'ultima "inutile" gara di Serie A contro i rossoblù. Il Milan è già qualificato per i preliminari di Europa League, ma lui non lascia il posto a Storari. Nel frattempo non accenna a placarsi l'eco delle polemiche per il botta e risposta tra Mino Raiola, agente di "Gigio", e Montella sul futuro del fuoriclasse diciottenne. In settimana a casa Milan potrebbe esserci il primo incontro per intavolare la trattativa per il rinnovo, ma il botta e risposta degli ultimi giorni certo non ha rasserenato il clima intorno all'argomento.