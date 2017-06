Tutte le date delle prime partite ufficiali: il 27 luglio inizia il Milan

1 di 5 Successiva

© Getty Images

1 di 5 Successiva

La scorsa stagione la prima squadra italiana a giocare una partita ufficiale era stata il Sassuolo, impegnato nel terzo turno preliminare di. Quest’anno invece, sempre nella stessa competizione, toccherà alche scenderà in campo il 27 luglio per la gara d’andata e il 3 agosto per quella di ritorno. Il club rossonero, che conoscerà il nome dell’avversaria il 14 luglio, sarà testa di serie e di base giocherà l’andata in trasferta. Il che va benissimo ai rossoneri perché San Siro fino a martedì prossimo sarà “impegnato” (il 3 e il 4 luglio doppio concerto dei Coldplay). I lavori al manto erboso (necessarie almeno 2 settimane) possono iniziare solo dal 6 in poi e i tempi sarebbero assai stretti.