Diritti tv, Berlusconi: «Non escludo accordi con Sky per le partite»

L'amministratore delegato di Mediaset parla anche di un possibile patto con Tim: «Perché no? Ad oggi però non ci sono dialoghi concreti»

ROMA - Secondo Pier Silvio Berlusconi, «ad oggi, per un accordo con Sky onestamente non ci sono elementi. Poi tutto è possibile». Ha parlato così l'amministratore delegato di Mediaset nel corso della conferenza stampa seguita all’assemblea dei soci del gruppo di Cologno Monzese. Con l'azienda di Murdoch, «rispetto al calcio», ha evidenziato Berlusconi, «anche in passato ci siamo scambiati i diritti, e la cosa ha portato benefici a entrambi le società. Ma oggi non ci sono accordi di cui stiamo parlando o ragionando con loro».

Diretta Champions League in streaming gratis su Facebook

PREMIUM - Qualora Premium «non dovesse avere i diritti, cosa che non ci auguriamo e che riteniamo difficile, cosa accadrà è scritto nel piano», ha aggiunto l'ad, concludendo: «Stiamo rifocalizzando» e «stiamo lavorando più per perseguire un margine migliore più che per fare abbonati e ricavi a tutti i costi. Già quest’anno i conti saranno in miglioramento rispetto al 2016». «Nel piano è già previsto uno scenario ‘worst’ senza il calcio», ha ricordato Berlusconi, «con una Premium rivista e più leggera. Ma la domanda non è come farebbe Premium senza la Serie A, ma la Serie A senza Premium». Mediaset presenterà comunque un’offerta per i diritti tv del massimo campionato.

Bando per i diritti tv della Serie A

PATTO CON TIM - «Perché no? Ad oggi però non ci sono dialoghi concreti» con Tim sui diritti tv per il calcio di Serie A, ha detto infine il figlio dell'ex proprietario del Milan, rispondendo a distanza all'a.d di Tim, Flavio Cattaneo, sulla possibilità di un accordo.