Audi Cup, diretta Napoli-Atletico Madrid 0-0

Gli azzurri di Sarri sfidano la squadra di Simeone nella prima semifinale del torneo di Monaco di Baviera. A seguire Bayern-Liverpool. Segui la sfida in tempo reale su CorrieredelloSport.it

MONACO DI BAVIERA (Germania) - La Audi Cup è scattata nel pomeriggio di oggi, alle 17.45, con la sfida tra l’Atletico Madrid di Simeone e il Napoli di Sarri (diretta Sky Sport 1 e Sky Supercalcio). Farà seguito, alle 20.30, l’altra partita del quadrangolare, quella tra i padroni di casa del Bayern Monaco di Ancelotti ed il Liverpool di Kloop. Le due vincenti si affronteranno domani sera, alle 20.30, ovviamente all’Allianz Arena, per giocarsi il trofeo, mentre le perdenti, nel pomeriggio di domani, sempre alle 17.45, si sfideranno per il terzo e il quarto posto.

NAPOLI-ATLETICO MADRID 0-0

1' Partiti! Il calcio d'inizio è battuto dall'Atletico.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Il Napoli si presenta in maglia gialla. Mertens e Koulibaly in panchina, c'è Milik dal 1'.

Pantaloncini e polo, Sarri non rinuncia al casual per l'Audi Cup

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. All: Sarri.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Godín, Savic, Filipe; Gaitan, Gabi, Koke, Carrasco; Griezmann, Torres. All: Simeone.

ARBITRO: Brand (Germania)