Juventus, la 10 a Dybala e scatta l'ironia social

TORINO - Dopo la felicità per la maglia numero 10, il momento della riflessione social è dedicato a chi aveva comprato la numero 21 con il nome di Dybala. I tifosi della Juventus, e non solo, ironizzano sull'annuncio della società di assegnare la 10 bianconera alla Joya a stagione "quasi" iniziata. In pochi infatti immaginavano questo colpo a sorpresa, anzi, uno degli argomenti estivi era proprio legato a Bernardeschi: toccherà all'ex viola indossare una maglia così preziosa? Niente, non è andata così. E i social si sono scatenati:

Sono le 10.24 e il Codacons non ha ancora detto niente su chi aveva comprato la maglia di Dybala col 21 — Matteo Spaziante (@MatteoSpaziante) August 10, 2017

Per i possessori della maglia n.21 di #Dybala non chiedete di cambiarla e non vendetela... Avete un pezzo ufficale e raro.#Juventus — Il Branco Juventino (@ilbrancojuve) August 9, 2017

Ma Dybala non poteva prendere la 10 un mese fa così magari Berna avrebbe avuto il 21 invece di quel 33 no eh — (@dreaminhogwarts) August 9, 2017