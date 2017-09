Agnelli presidente dell'Eca

GINEVRA (Svizzera) - Andrea Agnelli è il nuovo presidente dell'Eca. Dopo le votazioni per il nuovo Comitato Esecutivo alle quali hanno partecipato Juventus, Milan, Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio, i 15 membri del board hanno eletto il numero uno bianconero come presidente. Agnelli succede a Rummenigge e automaticamente sarà confermato anche del Comitato Esecutivo dell'Uefa. Non aveva concorrenza visto che all'Eca la sua candidatura era forte e nessuno ha provato a contrastarlo. Rimarrà in carica fino al 2019 e alle 13 parlerà in conferenza stampa.

