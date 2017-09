Ranking Uefa, l'Italia si avvicina al terzo posto. L'Inghilterra sorpassa la Germania

ROMA - La Uefa ha pubblicato sul proprio sito la classifica aggiornata del ranking per nazioni aggiornato dopo il primo turno della fase a gironi di Champions League e Europa League. Dopo le gare del giovedì, l'Italia è in risalita e si è avvicinata al terzo posto occupato dalla Germania che ora è al secondo posto. L'Inghilterra precipita al terzo e ora vanta meno di un punto di margine sull'Italia. L'obiettivo però è quello di rimanere nelle prime 4 e in questo senso la Francia, nell’arco di questi 3 giorni di coppe, ha limato solo 17 centesimi.

1. Spagna, 91.855

Resta salda al primo posto la Spagna ma rispetto all'Inghilterra ha perso qualche decimo dall'inizio della stagione

2. Inghilterra, 64.748

L'Inghilterra firma il sorpasso ai danni della Germania a cui ha guadagnato quasi 3 punti dall'inizio dell'annata

3. Germania, 63.998

La Germania lascia il secondo posto: sono solo 2.428 i punti guadagnati nel 17/18 contro i 5.214 dell'Inghilterra

4. Italia, 63.082

Grazie alle vittorie in Europa League, l'Italia ha recuperato terreno e ora mette nel mirino la Germania

5. Francia, 48.415

La Francia chiude la top-5 in quinta posizione, la risalita sembra troppo lenta per poter impensierire l'Italia