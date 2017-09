PARIGI - Jonathan Zebina, ex difensore di Roma e Juventus, rischia 18 mesi di carcere, di cui 12 con la condizionale, per frode fiscale. È questa la richiesta avanzata dall'accusa durante il processo in corso davanti alla Corte penale di Avignone. Secondo "Le Dauphine Libere", Zebina è chiamato a rispondere di una frode fiscale da oltre un milione di euro relativa agli anni fra il 2011 e il 2013. La sentenza è attesa per metà ottobre. (in collaborazione con Italpress)