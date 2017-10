Mauro: «Annullare il gol alla Juventus è stato ridicolo»

ROMA - Il Var che ha annullato il gol di Mandzukic in Atalanta-Juventus per una gomitata di Lichtsteiner al Papu Gomez ha scatenato numerose polemiche nel dopo partita. Particolarmente furioso è stato nel post-partita Massimo Mauro, opinionista di Sky che ha commentato così l'episodio: «E' una cosa ridicola. Era passato più di un minuto, doveva dare il gol e poi dopo espellere il giocatore se colpevole. Ridicolizza il calcio, poi il risultato è giusto quello che volete. A questo punto la Juve deve mettere un osservatore a tutte le gare e capire cosa succede prima dei gol. Questa cosa per me è la rovina del calcio», ha dichiarato Mauro.

ATALANTA-JUVENTUS 2-2, LA CRONACA DEL MATCH

CLASSIFICA DI SERIE A