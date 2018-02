Fabbricini: «Conte in Nazionale? Tutto è possibile»

ROMA - "Conte una suggestione? È stato riconfermato dalla sua società, ha un contratto che dura ancora 18 mesi, stiamo molto attenti ma tutto è possibile". Lo dice il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini, parlando del futuro ct della nazionale italiana. "Vanno fatti pure i discorsi con le persone interessate nel concreto - aggiunge Fabbricini parlando a margine della firma di un accordo tra Figc e Anci - Tutti gli allenatori secondo me hanno la disponibilità nel cuore per la maglia azzurra, ma sono professionisti e hanno tematiche da affrontare, quindi vedremo". Per la scelta del prossimo commissario tecnico azzurro "siamo fermi alle ultime cose che sapete - specifica il commissario straordinario della Federcalcio - Di Biagio è il tecnico che si occuperà delle due partite, per il resto Costacurta non ha fatto ulteriori approfondimenti. I contatti devono essere molto prudenti, dobbiamo sentire persone che hanno anche contratti in essere, serve diplomazia ed evitare di creare incidenti diplomatici. Gente sotto contratto anche all'estero deve essere lasciata tranquilla. Ne parliamo, stiamo vedendo varie soluzioni e cerchiamo di fare giri d'orizzonte su nomi che non sono solo quelli usciti sui giornali".

"Se ci sono profili anche in Italia? Assolutamente no - conclude Fabbricini - ma non è l'argomento primario di questi giorni, Costacurta farà qualcosa in questi giorni ma con molta cautela e sonderà varie disponibilità, alcuni hanno un contratto in essere molto lungo. Siamo molto attenti, i profili sono quelli noti".

STRISCIONI - "Striscioni? Ne ho copia fotografica nella borsa, dispiace ma un pò fa parte del gioco del mondo del calcio. Chi appartiene a certi colori ha cattiva visione degli altri. Dispiace che sono state usate parole un pò forti nei confronti di chi governa lo sport italiano". È il commento del commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, in merito ad alcuni striscioni apparsi nella notte tra lunedì e martedì in via Allegri a firma degli ultras Lazio contro il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò e contro l'Associazione italiana arbitri.

LEGA - "Accordo Cairo-Lotito? Signori, sono personaggi a cui va dato anche rispetto, perché mettono del loro dal punto di vista di tipo finanziario e di entusiasmo. La mia componente non è una componente politica, per cui va tutto bene". Così il commissario straordinario della Figc commentando il possibile accordo tra Urbano Cairo e Claudio Lotito per sbloccare l'elezione di presidente e ad in via Rosellini. "L'importante - precisa Fabbricini a margine della firma di un accordo tra Figc e Anci - è che ne esca una Lega forte, coesa e che possa lavorare con la Federazione per quelle che saranno le riforme, se ci saranno, che saranno importanti e che si possano fare con tutte le componenti ben salde".