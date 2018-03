Davide Astori trovato morto nella sua stanza di hotel a Udine

FIRENZE - Il capitano della Fiorentina Davide Astori è morto in nottata per cause non ancora precisate. Secondo quanto si è appreso, il giocatore era in un albergo di Udine con la squadra. Udinese-Fiorentina, in programma oggi, non si giocherà in segno di lutto per la morte del capitano dei viola Davide Astori. Lo apprende l'Ansa. Il rinvio è stato deciso dal commissario della Lega di serie A, Giovanni Malagò.

ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO - A causare la morte del giocatore sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio. È confermata la notizia che Astori, 31 anni, capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale, al momento del decesso si trovava nell'albergo 'Là di Moret' in ritiro insieme con la squadra in vista della partita, di oggi, con l'Udinese. L'incontro è stato rinviato per decisione del commissario della Lega Calcio, Giovani Malagò. Sotto choc i suoi compagni di squadra e i dirigenti della Fiorentina.

LO HANNO TROVATO I COMPAGNI - Della morte del giocatore della Fiorentina, Davide Astori, si sono accorti, secondo quanto si è appreso, stamattina i compagni di squadra e i tecnici della società quando alle 9.30 il giocatore non si è presentato alla colazione. A quel punto, dopo aver atteso ancora qualche minuto, sono andati a cercarlo in stanza - dove era solo - e lo hanno trovato morto.

RINVIATA TUTTA LA SERIE A - Il Commissario Straordinario della Lega Serie A, Giovanni Malagò, vista la tragedia che ha colpito il mondo del calcio con l'improvvisa scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori, ha deciso di rinviare a data da destinarsi le partite in programma oggi nella 27ª giornata di serie A». È quanto si legge in una nota del commissario della Lega Serie A Giovanni Malagò.

SI FERMA ANCHE LA B, MINUTO DI SILENZIO NEI CAMPIONATI MINORI - Un minuto di raccoglimento su tutti i campi di calcio dove si gioca oggi (le leghe minori, ndr) e domani in ricordo della morte di Davide Astori. La serie A e la B invece si fermano in segno di lutto. Lo ha disposto il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, d'intesa con il presidente del Coni, Giovanni Malagò. «Dopo l'improvvisa scomparsa del calciatore della Fiorentina e della Nazionale Davide Astori, trovato senza vita questa mattina nel ritiro dei viola in vista della gara di oggi contro l'Udinese - si legge in una nota della federcalcio - il Commissario Straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, d'intesa con il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Davide tra oggi e domani su tutti i campi di calcio dove sono in programma le gare delle rispettive giornate di campionato. La Federcalcio, rappresentando il sentimento dei dirigenti, dei tecnici e del personale che in tanti anni hanno conosciuto e apprezzato Davide nel suo percorso con le Nazionali, esprime il proprio cordoglio alla famiglia Astori».

IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA - La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che è scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da malore. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità degli addetti ai lavori.

RINVIATA GENOA-CAGLIARI - Alle 12.30 era in programma l'anticipo Genoa-Cagliari, ma il presidente Giulini, visibilmente scosso non voleva giocare da subito. Astori ha esordito in serie A proprio con il Cagliari. Anche i giocatori di Genoa e Cagliari a Marassi, che hanno ricevuto la notizia mentre stavano effettuando il riscaldamento in campo, erano visibilmente scossi. I tabelloni dello stadio hanno dato l'annuncio del rinvio della gara con l'immagine del volto sorridente di Astori, e i tifosi hanno abbandonato lo stadio in silenzio dopo un commosso applauso. La squadra del Cagliari, dopo aver saputo durante il riscaldamento della morte improvvisa di Astori, ex giocatore rossoblù dal 2008 al 2014, aveva interrotto l'allenamento ed era scesa negli spogliatoi, chiedendo poi di non giocare la partita.

COMUNICATO UDINESE - A seguito della tragica notizia di questa mattina che ha colpito l’ACF Fiorentina e tutto il mondo del calcio, su disposizione della Lega la partita Udinese-Fiorentina è stata rinviata a data da destinarsi. A breve ulteriori comunicazioni.

TOMMASI CHIEDE IL RINVIO DELLA SERIE A - Il presidente dell'Aic Tommasi ha chiesto al presidente del Coni e Commissario della Lega Calcio Malagò, e a Fabbricini di rinviare le partite della serie A.

PORTATO VIA IL FERETRO - Pochi minuti fa hanno portato via il feretro con la salma di Astori dall'hotel di Udine.

MALAGO' - «Sono sconvolto. È una notizia che mi ha choccato. Quando mi ha chiamato la Fiorentina per raccontarmi l'assurda tragedia che ha colpito Davide Astori, sono rimasto allibito e senza parole». Giovanni Malagò racconta in una dichiarazione il suo dolore per la morte di Davide Astori. «Sono stato assalito da mille pensieri - sottolinea il presidente del Coni e commissario della Lega di A -, riflettuto a lungo sul dramma di un ragazzo che nel pieno della sua maturità sportiva ed agonistica scompare in una stanza d'albergo a poche ore da una partita di campionato. L'improvvisa scomparsa di Astori deve ancora una volta porre l'accento sulle necessità di controlli fisici assidui e costanti non solo per il calcio professionistico ma nello sport in generale. È un giorno triste per il nostro mondo e per questo ho chiesto al Commissario Straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, di invitare tutte le Leghe a far osservare un minuto di raccoglimento in tutte le manifestazioni calcistiche che si svolgono in questa giornata - conclude Malagò -. Alla famiglia di Astori, ai suoi cari e alla Fiorentina rivolgo i sentimenti più vivi di condoglianze da parte di tutto lo sport italiano».

RENZI - «Mi sembra impossibile. Sono incredulo e piango con la sua famiglia e con tutta la Fiorentina. Ciao Capitano. #Astori». Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Matteo Renzi.