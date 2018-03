I tifosi del Milan: «Contro l'Arsenal in campo con una maglia speciale per Astori»

In tanti sui social appoggiano la proposta per ricordare il difensore

ROMA - «Contro l'Arsenal in Europa League usiamo una maglia speciale dedicata ad Astori». La proposta è di un tifoso del Milan su Twitter e tantissimi fan la stanno rilanciando tra "mi piace" e retweet che crescono di ora in ora. La divisa rossonera e quel numero 13 che ha accompagnato Davide per tanto tempo: un modo per ricordarlo e per dimostrare l'affetto per un calciatore che ha lasciato un grande ricordo a Milano.

ASTORI, FIORENTINA E CAGLIARI RITIRANO LA NUMERO 13

PASSATO MILANISTA - Astori infatti ha cominciato a capire di poter far parte del calcio che conta proprio nel Milan. Iniziò a giocare con il Ponte San Pietro, una squadra satellite, per poi passare nelle giovanili milaniste, dove è rimasto dal 2001 al 2006. Anche per questo la sua morte ha colpito profondamente l'ambiente.

Tanti applaudono l'idea della maglia speciale, un coro unanime. Ma qualcuno va anche oltre: «Tutte le squadre di A dovrebbero adottare questa iniziativa nella prossima giornata di campionato».