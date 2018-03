Boranga torna in porta: firma all'età di 75 anni

ROMA - Lamberto Boranga scrive un'altra pagina della sua incredibile vita. Il portiere e cardiologo umbro, che esordì in Serie A nel 1966 con la maglia della Fiorentina e che poi difese i pali di Cesena, Reggiana e Parma, ha firmato all'età di 75 anni un accordo con la Marottese, squadra che milita nella Terza Categoria delle Marche. Ha scelto Marotta perchè qui passava le vacanze quando era bambino. Il suo nuovo club ha dato l'annuncio ufficiale: "La Marottese Calcio è orgogliosa di annunciare l'ingresso nella sua rosa del grande Lamberto Boranga, portiere umbro di 75 anni che ha fatto dello sport la sua filosofia di vita. Un esempio per tutte le giovani generazioni per dedizione alla pratica sportiva e per la voglia di esplorare continuamente i suoi limiti, per poi superarli. Medico di professione, ama il suo lavoro, così come ama l'attività fisica: calcio, nuoto, atletica, ciclismo, palestra. Ed è proprio questo il segreto per una vita sportiva così longeva. Fare quello che si ama, farlo sentendosi felici e vivi, praticarlo con passione e amore. Un modello di vita, sportiva e non, che lui ha sempre seguito e che oggi gli permette di fare quello che ama con lo stesso entusiasmo e le stesse emozioni di quando per la prima volta è sceso su un campo da calcio. Quelle emozioni che riproverà con la squadra di una città alla quale è legato: a Marotta veniva al mare quando era bambino ed è qui che un signore romano, vedendolo tuffare in acqua, gli disse che sarebbe diventato un grande portiere. Lo sapete chi era quel signore? Nando Martellini! La Marottese condivide gli stessi valori e obiettivi del grande Lamberto Boranga: e non vediamo l'ora di averlo con noi allo Stadium di Marotta!".