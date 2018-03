Mondiali 2026, il Marocco si candida ufficialmente come paese ospitante

ROMA - Il Marocco ha presentato ufficialmente il suo dossier per l'organizzazione dei Mondiali del 2026. Lo ha annunciato il presidente del comitato promotore, Moulay Hafid Elalamy, che è anche ministro dell'Industria, senza però fornire dettagli sul contenuto dello stesso. «Il dossier della candidatura presentato dal Marcco sarà un successo perché rispettoso dell'ambiente e lascerà una grande eredità al Marocco e all'Africa».

CANDIDATURE - Il paese magrebino, in corsa «in nome del continente africano», è in competizione con la candidatura congiunta di Stati Uniti, Canada e Messico. Il comitato marocchino rivelerà i dettagli del suo progetto sabato in una conferenza stampa a Casablanca. La Fifa designerà il paese ospitante della Coppa del Mondo del 2026 il 13 giugno al suo congresso a Mosca, a margine dell'edizione 2018. Per la prima volta, la scelta verrà effettuata con il voto dei 211 rappresentanti delle federazioni membre.