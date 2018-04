Silvia Chiellini festeggia la promozione in Spagna!

ROMA - La famiglia Chiellini ha il Dna vincente. Mentre Giorgio ha messo le mani sul settimo scudetto consecutivo, la sorella Silvia ha conquistato ieri una storica promozione alla Segunda spagnola con il CAP de Murcia, grazie al 2-0 sul Muleño. Due giocatori vincenti, con caratteristiche e ruoli diversi: Silvia infatti è attaccante. Silvia gioca nel Murcia dal 2016, quando si è trasferita in Spagna per studiare fisioterapia. Grande tifosa della Juventus, l'anno scorso aveva scritto un post velenoso per il trasferimento di Bonucci: "“Tutti lo volevano capitano, tutti lo immaginavano come nuova bandiera bianconera e poi… #vincesempreildiodenaro #senzaparole”.