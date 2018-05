Lunedì il Gentleman a Milano

Fabio Quagliarella, Alessandro Romagnoli e Andrea Belotti in lotta per il premio Gentleman della Serie A, ma ci saranno riconoscimenti anche per un calciatore del Milan e uno dell'Inter. Il riconoscimento per la Serie B al portiere del Parma PierLuigi Frattali.

MILANO - Con il voto e la passione di più di 13.000 tifosi di calcio anche quest'anno è stato eletto il Gentleman Serie A. Diciannove giocatori, una squadra intera di calciatori che nel corso della stagione e della loro carriera si sono pregiati di fair play e correttezza dentro e fuori dal campo. Un podio ricco di piacevoli sorprese: l'ultimo vincitore Fabio Quagliarella, Alessandro Romagnoli e Andrea Belotti. Sono loro che lunedì, nella serata di gala che si svolgerà presso la prestigiosa Scuola Militare Teuliè di Milano, si contenderanno il prestigioso premio, il riconoscimento di Signore del calcio del nostro campionato. Nella XXIII edizione del Gran Gala del Premio Gentleman 2018, condotta quest'anno dal volto della Lega Serie A Laura Barriales e Massimo Caputi, verranno assegnati i Premi Gentleman Fair Play dedicati ad un giocatore di Inter e Milan premiato grazie alle numerose votazioni giunte anche quest'anno sul sito web www.premiogentleman.it. Ci sarà lo spazio per dedicare i premi speciali Gentleman rivelazione a un giovane rossonero e a uno nerazzurro che in questa stagione si sono messi in particolare risalto con la maglia della prima squadra. Ancora una volta, attraverso i voti arrivati direttamente a Inter TV e Milan Tv verrà votato il goal più bello della stagione della propria squadra. Verranno consegnati, inoltre, il premio Gentleman dello Spettacolo/TV ad Amadeus. Infine per la terza stagione consecutiva una giuria di giornalisti sportivi assegnerà il Gentleman Serie B nel nome del compianto Piermario Morosini al portiere del Parma PierLuigi Frattali. Il Premio Gentleman sostiene il progetto “IN CAMPO CON IL CUORE”, l’Associazione che in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale di Milano è impegnata nella diffusione dei defibrillatori nello sport e nella città. Come tradizione ci sarà uno spazio istituzionale della Fondazione PUPI. L’evento, nato nel 1996 da un’idea di Gianfranco Fasan e Federico Aloisi, è patrocinato da Coni, Figc, Lega Serie A, Serie B, Lega PRO, A.I.P.S., Associazione Italiana Calciatori, Milan, Inter, Ficts, Ussi, Glgs Lombardia. Dal 2014 Javier Zanetti è stato nominato presidente onorario del Premio.