Nicchi: De Laurentiis? No comment, ci penserà la Procura

ROMA - «Da parte mia affermazioni del genere non sono meritevoli di nessun commento. C'è la procura federale che se vuole valuterà le affermazioni del presidente del Napoli». Così Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, a Radio Sportiva commenta le frasi di Aurelio De Laurentiis sulla lotta scudetto e sul ruolo avuto dal Var, che il numero uno degli arbitri italiani promuove. «Il bilancio è positivo ed è sotto gli occhi di tutti, tanto che tutti cercano di emularci e vengono a studiare da noi. Se in 5 mesi siamo arrivati questi importanti risultati, credo che il prossimo anno i pochi errori potrebbero essere limati e non dico che si arriverà a 0 errori, ma molto vicino. Ha portato serenità, giustizia e rispetto delle regole».

Inter-Juventus, fallo su Mandzukic: rosso per Vecino

ORSATO, NESSUNA SOSPENSIONE - Ha fatto anche discutere la decisione di mandare Orsato in Qatar dopo il discusso arbitraggio di Inter-Juventus. «Era programmato da tempo che andasse ad arbitrare una partita importante all'estero - minimizza Nicchi - Non c'è nessuna punizione né sospensione, ma solo una richiesta che ci era pervenuta dal Qatar e il designatore ha scelto Orsato per questo compito».

FIGC, PRESIDENTE E PESO ARBITRI - «Proprio perché dal 29 gennaio non è cambiato niente ci stiamo impegnando per far si che tutto cambi. Adesso noi siamo impegnatissimi nel fare il miglior servizio disponibile al gioco del calcio, perché è il periodo cruciale della stagione, poi mi sto occupando insieme alle altre componenti per ripristinare la governance della Federcalcio. Bisogna approfittare del fatto di non essere ai Mondiali per mettere a posto le cose in casa nostra e partire il 1 luglio con un nuovo presidente, un nuovo consiglio federale e con tutte le componenti con una propria governance. Il nostro tavolo di lavoro è aperto a tutte le altre componenti (Serie A, Serie B e AssoAllenatori, ndr) perché stiamo lavorando per il bene del calcio. Ho detto e confermo che togliere peso di riconoscimento istituzionale agli arbitri significa metterlo in mano di qualcun altro e quando nel nostro mondo ci hanno messo mani altri, sapete benissimo quello che è successo (riferimento a Calciopoli). Difenderò il nostro 2% in tutte le sedi».