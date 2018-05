Blatter replica a Platini: «Nessun imbroglio a Francia '98»

ROMA - A poche ore dalle dichiarazioni di Michel Platini arriva la replica di Joseph Blatter. «Non possiamo parlare di imbrogli il termine è sbagliato. Il problema è il suo vocabolario». Queste le parole dell'ex presidente della Fifa che in un'intervista rilasciata a L'Equipe ridimensiona la denuncia di Platini che ieri nel corso di una trasmissione tv aveva parlato di sorteggio 'pilotato' ai Mondiali di Francia '98 per evitare che i Bleus e il Brasile si incontrassero prima dell' eventuale finale. «E' il comitato organizzatore che ha stabilito i criteri del sorteggio e in ogni caso per avere la finale da sogno devi prima vincere le partite» ha concluso Blatter.