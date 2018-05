Inter, Zanetti celebra l'anniversario del Triplete 

ROMA - Ci sono imprese che restano nella storia, indelebili nella mente. Questo deve aver pensato Javier Zanetti, ex capitano nerazzurro, scorrendo oggi il calendario. Era il 22 maggio del 2010 quando la sua Inter, guidata magistralmente da Jose Mourinho, raggiungeva la vetta d'Europa dopo aver battuto con una doppietta di Milito il Bayern Monaco nella tirata finale del Santiago Bernabeu. A otto anni esatti da quella notte Zanetti ha celebrato con una foto sul suo profilo Instagram quel Triplete che ha consegnato l'Inter alla leggenda. In quell'anno la squadra dello Special One riuscì per la sua prima volta nella storia a mettere in bacheca Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Un successo fortemente inseguito e voluto da Massimo Moratti per onorare la memoria del padre Angelo, ultimo presidente prima di lui a vincere la Champions, che Zanetti ha così voluto celebrare.

LE PAROLE DI ZANETTI - «Questo giorno, questi momenti, queste emozioni... non potró mai dimenticarle. Dentro di noi, sempre e per sempre: è la felicitá degli interisti #triplete #22maggio #amala»