De Laurentiis, auguri di Ferragosto ai tifosi di Napoli e Bari

ROMA - «Buon Ferragosto ai 40 milioni di tifosi e ai 120 milioni di simpatizzanti del Napoli in Italia e nel mondo, da parte mia e di tutta la società». Come di consueto, Aurelio De Laurentiis usa i suoi social per festeggiare il Ferragosto ed augurare una buona giornata a tutto il mondo Napoli, da «Ancelotti, al suo staff, a Giuntoli e alle loro famiglie, a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di vice presidente, a tutti i nostri splendidi calciatori e alle loro famiglie, a tutti i dirigenti, gli impiegati e i collaboratori del Napoli e alle loro famiglie».

Buon Ferragosto ai 40 milioni di tifosi e ai 120 milioni di simpatizzanti del Napoli in Italia e nel mondo, da parte mia e di tutta la società — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 15 agosto 2018

Per la prima volta però si aggiunge un altro augurio, figlio della recente acquisizione da parte dell'imprenditore della società sportiva calcio Bari. «Un buon Ferragosto a tutti i tifosi del Bari in Italia e nel mondo e alle loro famiglie», l'ultimo tweet, un saluto alla famiglia calcistica che si va allargando.