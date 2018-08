Non solo Lazio-Napoli. 23 match in esclusiva su Dazn

ROMA – Scatta domani il primo weekend di grande calcio nazionale e internazionale su DAZN: saranno infatti ben 23 gli incontri in esclusiva, tra Serie A, LaLiga e Ligue 1, che verranno trasmessi dalla piattaforma di streaming, live e on demand, da venerdì 17 a lunedì 20 agosto.

AL VIA IL PRIMO WEEKEND DI GRANDE CALCIO SU DAZN

• La Serie A debutta su DAZN con uno schieramento straordinario di stelle, tra cui Mauro German Camoranesi, che si unisce alla squadra di opinionisti

• Il primo match di Serie A trasmesso da DAZN sarà Lazio-Napoli, sabato alle ore 20.30

• Con l’inizio de LaLiga e la seconda giornata della Ligue 1 francese, il servizio di sport in streaming live e on demand trasmetterà quattro giorni di grande calcio in esclusiva

La Serie A al debutto su DAZN

Il calcio di inizio della Serie A su DAZN avverrà con il primo big match stagionale, Lazio-Napoli, in programma sabato alle 20.30. Per l’occasione, DAZN schiererà alcuni tra i propri volti più conosciuti, tra cui il Campione del Mondo Mauro German Camoranesi, che affiancherà il telecronista Pierluigi Pardo nel commento, facendo così il suo ritorno sulla scena calcistica.

Diletta Leotta e il Pallone d’Oro Andriy Shevchenko saranno inoltre i protagonisti del prepartita e del postpartita, e proporranno agli spettatori analisi, approfondimenti e statistiche con uno stile fresco e innovativo.

Domenica alle 20.30 sarà la volta dell’esordio dell’Inter – tra le grandi protagoniste del calciomercato – al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il match sarà commentato da Stefano Borghi e Roberto Cravero, che saranno coadiuvati nel pre e postpartita da Giulia Mizzoni.

In contemporanea DAZN trasmetterà anche il match tra Udinese e Parma. Il ritorno lungamente atteso del team emiliano nella massima categoria - dopo tre promozioni consecutive - sarà raccontato da Ricky Buscaglia, con Francesco Guidolin, ex allenatore di entrambe le squadre, nel ruolo di opinionista. Analisi e approfondimenti saranno a cura di Edoardo Testoni.

Calcio internazionale: LaLiga e la Ligue 1 in esclusiva su DAZN

Il calcio spagnolo segnerà l’inizio del weekend, con tutte le partite de LaLiga trasmesse in esclusiva da DAZN: già da venerdì sono in programma due match, Girona-Real Valladolid alle 20.15 e Real Betis-Levante alle 22.15.

I campioni in carica del Barcellona debutteranno invece sabato sera alle 22.15 nel match casalingo contro l’Alaves, mentre gli eterni rivali del Real Madrid inizieranno la stagione domenica alle 22.15 al Santiago Bernabeu con il derby metropolitano contro il Getafe.

Dopo la prima giornata disputata lo scorso weekend, la Ligue 1 continua con i campioni in carica del PSG impegnati in trasferta contro il Guingamp sabato alle ore 17.00, dopo un positivo avvio di stagione.

Di seguito l’elenco completo di tutti i match in programma questo weekend su DAZN:

Serie A:

• Lazio-Napoli, sabato 18 agosto ore 20.30 – Commento di Pierluigi Pardo e Mauro German Camoranesi

• Sassuolo-Inter, domenica 19 agosto ore 20.30 – Commento di Stefano Borghi e Roberto Cravero

• Parma-Udinese, domenica 19 agosto ore 20.30 – Commento di Ricky Buscaglia e Francesco Guidolin

LaLiga:

• Girona-Real Valladolid, venerdì 17 agosto ore 20.15 – Commento di Gabriele Giustiniani

• Real Betis-Levante, venerdì 17 agosto ore 22.15 – Commento di Dario Mastroianni

• Celta Vigo-Espanyol, sabato 18 agosto ore 18.15

• Villarreal-Real Sociedad, sabato 18 agosto ore 20.15 – Commento di Gabriele Giustiniani

• Barcellona-Alaves, sabato 18 agosto ore 22.15 – Commento di Massimo Callegari e Dario Marcolin

• Eibar-Huesca, domenica 19 agosto ore 18.15

• Rayo Vallecano-Siviglia, domenica 19 agosto ore 20.15 – Commento di Dario Mastroianni

• Real Madrid-Getafe, domenica 19 agosto ore 22.15 – Commento di Gabriele Giustiniani e Dario Marcolin

• Valencia-Atletico Madrid, lunedì 20 agosto ore 20.00 – Commento di Gabriele Giustiniani e Dario Marcolin

• Athletic Bilbao-Leganes, lunedì 20 agosto ore 22.00

Ligue 1:

• Reims-Lione, venerdì 17 agosto ore 20.45 – Commento di Riccardo Mancini e Massimo Donati

• Guingamp-PSG, sabato 18 agosto ore 17.00 – Commento di Ricky Buscaglia e Massimo Donati

• Amiens-Montpellier, sabato 18 agosto ore 20.00

• Caen-Nizza, sabato 18 agosto ore 20.00

• Digione-Nantes, sabato 18 agosto ore 20.00

• Monaco-Lille, sabato 18 agosto ore 20.00 – Commento di Edoardo Testoni

• Rennes-Angers, sabato 18 agosto ore 20.00

• Strasburgo-Saint Etienne, domenica 19 agosto ore 15.00 – Commento di Federico Casotti

• Toulouse-Bordeaux, domenica 19 agosto ore 17.00 – Commento di Riccardo Mancini

• Nimes-Olympique Marsiglia, domenica 19 agosto ore 21.00 – Commento di Alessandro Iori

DAZN trasmetterà in esclusiva 114 partite della Serie A (3 per giornata), tutte le partite di Serie B, LaLiga e Ligue 1, il meglio di Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup e EFL Cup, oltre a un’ampia offerta multi-sport composta da sport americani, rugby, sport da combattimento e molto altro. È possibile accedere all’intera offerta di DAZN con un’unica tariffa di €9,99 al mese, con il primo mese di prova gratuita e la possibilità di disdire l’abbonamento in ogni momento.

DAZN è disponibile su una vasta gamma di device connessi a internet, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. Per ogni account, è possibile associare fino a 6 dispositivi, di cui 2 utilizzabili contemporaneamente.

DAZN:

DAZN è un servizio di sport in streaming live e on demand che permette agli appassionati di vedere lo sport che amano quando e dove vogliono. I tifosi possono guardare la loro squadra del cuore e i loro idoli sportivi, e con una sola tariffa accedere a tutti i contenuti sportivi trasmessi dalla piattaforma. Con DAZN si possono vedere le partite, metterle in pausa o rivedere un’azione in ogni momento. DAZN non prevede contratti a lungo termine o pacchetti, ma mette a disposizione il primo mese di prova gratuita e la possibilità di cancellare l’abbonamento in ogni momento.

DAZN è già disponibile in Italia, Germania, Austria, Svizzera, Giappone e Canada, sulla maggior parte dei device connessi a Internet, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. DAZN fa parte del Gruppo Perform, media group sportivo di livello mondiale. Entro la fine dell’anno DAZN sarà lanciato anche negli USA.

Perform Group:

Perform Group è il leader digitale e tra le realtà più in crescita nelle sport media company. Con quasi 3.000 dipendenti in più di 30 Paesi, si occupa di ogni aspetto attraverso cui i tifosi possono interagire con il loro sport preferito.

Perform Group si occupa della trasmissione dei contenuti sportivi agli appassionati attraverso DAZN, il suo servizio unico di streaming live e on-demand. E’ partner dei maggiori detentori dei diritti, come WTA, NFL, FIBA e CONMEBOL, per commercializzare al meglio e far crescere le competizioni in tutto il mondo. Produce contenuti e dati in maniera migliore, più veloce e più dettagliata per i broadcaster, le media company, i club e i loro sponsor. Inoltre, è editore di alcune delle piattaforme digitali sportive più grandi al mondo, come Goal.com e Sportingnews.com.

Access Industries:

Access Industries è un gruppo industriale privato con investimenti a lungo termine in tutto il mondo, fondato nel 1986 dall’industriale e filantropo anglo-americano Len Blavatnik. Tra le partecipazioni di Access Industries nel settore media e intrattenimento troviamo Warner Music Group, Deezer, AI Film e Perform Group.