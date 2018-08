Oggi Sky Sport 24 festeggia il suo 10° compleanno

MILANO - 62 mila ore di diretta, 35 mila ultim’ora, oltre 18 mila collegamenti dagli stadi e dai campi d’allenamento di tutta Italia e d’Europa, 7.500 ospiti in studio e circa 30 mila tra nodi alle cravatte degli anchorman e acconciature delle conduttrici: sono questi alcuni dei numeri di Sky Sport 24, una macchina di notizie che dal 30 agosto 2008 non si è mai fermata e festeggia oggi il suo 10° compleanno.



Per un’occasione così importante non potevano mancare gli auguri di un ex 10 illustre del nostro calcio: Alessandro Del Piero, che alle 17 sarà in studio a Sky Sport 24 per ricordare i momenti più significativi di questi 10 anni di sport. Una giornata speciale che verrà celebrata in onda con una programmazione dedicata, oggi e per 10 giorni, per rivivere 10 anni di news sempre accese sul canale 200. Non mancherà anche una sezione dedicata sul sito skysport.it, con notizie e immagini, oltre che video di backstage e fuorionda inediti e divertenti. Inoltre, saranno tanti i video messaggi di auguri di tutto il mondo dello sport che Sky Sport 24 ha raccontato e continua a raccontare.





Nel suo primo decennio di vita, infatti, l’all news sportivo ha raccontato le più importanti imprese di sport, mantenendo sempre viva la credibilità e l’autorevolezza delle notizie e confermandosi un punto di riferimento per tutti gli appassionati, con una media di 1 milione 640 mila spettatori unici al giorno e una copertura di 3 milioni 850 mila contatti unici ogni settimana.

Dal Sudafrica alla Francia, da Londra a Sochi: 3 Mondiali e 2 Europei di calcio, 5 Olimpiadi e oltre 20 mila colpi di calciomercato annunciati, perché “lo sport ha sempre qualcosa da dire”, come recitava il claim di lancio del nuovo canale all news quel 30 agosto 2008.



Tutto questo grazie anche al mosaico interattivo in Alta Definizione e soprattutto attraverso l’integrazione continua con l’informazione digitale di skysport.it e dell’App Sky Sport.

Sky Sport 24 è la porta d’ingresso dell’offerta Sky Sport: il canale all news non si limita infatti alle notizie, ma entra negli eventi, li accompagna e li approfondisce con immagini e documenti sempre aggiornati, edizioni live da mattina a sera, nel nuovo studio sempre più tecnologico, grazie al lavoro di una squadra di professionisti davanti alle telecamere e dietro le quinte.

