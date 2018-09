Benali, un gol alla Diego che porta la B fuori dai tribunali

TUTTO AL TAR LAZIO - Ultima puntata o, come già da programma, si ricomincia tutto daccapo per tornare al punto di partenza ad autunno inoltrato? E’ questo il dilemma che dovrà sciogliere la Prima Sezione ter del TAR Lazio questa mattina, alle ore 9,30, presidente Germana Panzironi, giudice incurante delle accuse di conflitto di interesse che le sono piovute addosso nonostante le tante sentenze in cui ha dato prova di non patire presunti condizionamenti di parentele ingombranti. Comunque sia non potrà sottrarsi alle proprie responsabilità e dovrà chiarire, in maniera inequivocabile, se era o meno nei poteri del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni esprimersi sui ricorsi scaturiti in seguito alla modifica del format del campionato di Serie B attraverso il blocco dei ripescaggi avvenuto lo scorso 13 agosto con il Comunicato ufficiale numero 49 del Commissario straordinario della FIGC, Roberto Fabbricini.

I TWEET DI FRATTINI - Lo scorso 11 settembre il massimo organo di giustizia sportiva, presieduto dall’ex ministro Franco Frattini (finito in minoranza dopo un’insolita produzione di tweet), aveva rinviato tutto ai tribunali endofederali e il giudice Cesare Mastrocola ha già programmato per venerdì l’udienza delle pretendenti alla B: Catania, Novara, Ternana, Siena e Pro Vercelli. Tutte attese nel weekend da gare in Serie C, ufficializzate dal presidente Gabriele Gravina che proprio non ci tiene a restare con il cerino acceso in mano. Perché, in un caso o nell’altro, un effetto collaterale che questo rebus non riuscirà a evitare sarà quello del recupero delle partite rinviate, in B nel caso di un ritorno al format originario a 22, o in Serie C se tutto dovesse rimanere così com’è.

MAGO BENALI - Intanto in cadetteria s’è consumata la 5ª giornata e qualcosa è accaduto anche ieri. Un torneo così non merita di essere oltraggiato da verdetti tardivi e infinite battaglie legali. Anche perché qualcosa la sta già dicendo al di là delle antagoniste che se lo contenderanno. Grosso fa spavento con il suo Verona capolista indomito. Marino capovolto, ma a testa alta al Bentegodi. Come questo Benevento di Bucchi che regola Venturato e sbanca il Tombolato. Assapora addirittura la vetta, per poi assestarsi alle spalle dell’Hellas, il Pescara di Pillon. Una doppietta di Mancuso sistema la pratica Stroppa, ma è il gol da centrocampo di Benali, emulo di Maradona nella notte dell’Adriatico, a valere tutto il prezzo del biglietto. E a certificare una volta per tutte che la B vera, l’unica che la gente davvero ama, è fuori dai tribunali.