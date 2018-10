Ripescaggi in B: ecco perché il TFN ha bocciato i ricorsi di Catania, Novara, Ternana, Siena e Pro Vercelli

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto dal giudice Cesare Mastrocola, dopo l’udienza di venerdì 28 settembre, si è espresso sui ricorsi di Catania, Novara, Ternana, Pro Vercelli e Siena relativi al blocco dei ripescaggi in Serie B decretato dal Commissario straordinario della Figc lo scorso 13 agosto. Il giudice ha stabilito che i provvedimenti assunti in quella circostanza erano legittimi e, in particolare, per quanto riguarda la modifica del format del campionato cadetto, portato da 22 a 19 squadre, era nei poteri del commissario decidere in questo senso non essendo limitata la sua funzione alla sola ordinaria amministrazione.



FABBRICINI POTEVA RIDURRE IL FORMAT - Insomma, l’ex segretario del Coni, Roberto Fabbricini ha agito nel rispetto delle norme, non violando cioè i limiti del suo mandato né quelli stabiliti dallo Stato federale che per interventi analoghi prevede maggioranze qualificate. Era nei poteri commissariali, tra l’altro, anche annullare le procedure di ripescaggio in corso che avevano interessato i club ricorrenti contro Lega B e Figc. Entrando più specificamente nel merito delle controversie legali, il Tribunale ha stabilito che in capo alle società partecipanti al ripescaggio in B non esista un diritto ad essere ammesse al campionato cadetto in quanto le stesse non facenti parte dell’organico per risultati acquisiti sul campo. Ma le stesse società potevano al massimo vantare una semplice aspettativa alla riammissione in Serie B. Tale aspettativa, ad avviso del TFN, sarebbe stata legittimamente negata sulla base di valutazioni da parte del Commissario straordinario finalizzate alla tutela del regolare avvio del campionato cadetto come a suo tempo enunciato dai rispettivi comunicati ufficiali. Mastrocola, in questo, ha sposato a pieno le tesi della Federcalcio, secondo le quali, a causa del proliferare di ricorsi e di contenziosi, sussisteva il reale pericolo di inficiare il regolare svolgimento del torneo cadetto.



RICORSI INAMMISSIBILI - Pertanto, i giudici del Tribunale Federale Nazionale, hanno dichiarato inammissibili i ricorsi dei club che ambivano alla Serie B, perché nonostante l’avvio della procedura di ripescaggio, la stessa non si era ancora conclusa e non era stata pubblicata la graduatoria delle società aventi diritto. Insomma, conclude Mastrocola, Catania, Novara, Ternana, Siena e Pro Vercelli non avevano alcuna certezza di essere tra le società potenzialmente ripescabili. Tra l'altro, nel caso degli etnei, gli stessi giudici sottolineano come il diritto del club medesimo fosse seriamente compromesso dalla ulteriore preclusione derivante dall’essere stato sanzionato per illecito sportivo nei tre anni precedenti, tesi fortemente contrastata dai siciliani sin dall’inizio di questa vicenda. Le parti hanno adesso sette giorni per impugnare dinanzi alla Corte Federale d’Appello la sentenza e poi, eventualmente, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni con la curiosa concomitanza di un parere, di segno opposto a quello del TFN, favorevole al ripristino del format a 22 squadre, reso pubblico dal presidente Franco Frattini. Dopo di che saranno possibili solo azioni risarcitorie dinanzi alla giustizia amministrativa, TAR Lazio e Consiglio di Stato.