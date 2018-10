Calcio, il Tianjin Quanjian esonera l'ex Fiorentina Paulo Sousa

ROMA - Paulo Sousa non è più l'allenatore del Tianjin Quanjian. Lo ha reso noto in un comunicato la società cinese. Il tecnico portoghese, ex Fiorentina, paga la crisi di risultati nella Super League cinese: sono appena 6 infatti i punti racimolati negli ultimi dieci match di campionato. In più, non hanno giovato i problemi avuti con i giocatori più rappresentativi della squadra: Witsel è tornato in Europa al Borussia Dortmund, Modeste è al momento fuori rosa e Pato non riesce ad avere continuità di rendimento a causa degli infortuni. L'anno scorso, con Fabio Cannavaro in panchina, il Tianjin si piazzò al terzo posto in classifica, qualificandosi per la Champions League asiatica. Ad oggi, a sei partite dal termine del campionato, l'ormai ex squadra di Paulo Sousa staziona nelle parti basse della classifica, a soli 5 punti dalla zona retrocessione. (In collaborazione con Italpress)