Sky Sport, Perrelli nuovo EVP

MILANO - Marzio Perrelli è il nuovo EVP - Executive Vice President - di Sky Sport. Da lunedì 19 novembre, Perrelli guiderà tutta l’area sport di Sky, dopo una carriera di successo ai vertici di grandi aziende leader del settore bancario. Laureato in Economia, ha iniziato il suo percorso professionale in Goldman Sachs, lavorando negli uffici di New York, Londra e infine Milano come Amministratore Delegato per l’Italia. Dopo 12 anni in Goldman è passato in HSBC, ricoprendo la carica di CEO per l’Italia negli ultimi 10 anni.

Alla carriera bancaria, Perrelli associa una grande passione e una forte conoscenza del mondo sportivo, delle sue caratteristiche e delle dinamiche che lo regolano. In passato è stato più volte chiamato ad assumere responsabilità nel mondo dello sport. E’ cofondatore dell’associazione di beneficienza “Right to play” - presente attivamente in 20 paesi del mondo e che, attraverso lo sport e il gioco, aiuta i bambini nel percorso di crescita e responsabilizzazione - ed è inoltre membro del comitato organizzatore della Ryder Cup 2022 di golf.