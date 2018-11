L'Umbria conquista il Trofeo Alberto D'Aguanno: è triplete!

ROMA - Un 'triplete' che non sarà certo quello che Mourinho ha recentemente "rinfacciato" ai tifosi della Juventus, ma l'Ussi Umbria ha compiuto comunque una grande impresa riconquistando il Trofeo Alberto d’Aguanno, intitolato al giornalista sportivo e conduttore comparso prematuramente nel 2006 e già vinto nelle edizioni 2015 e 2016. Un successo ancora più prezioso perché nel triangolare di finale disputato presso il Centro di preparazione CONI Giulio Onesti-Acqua Acetosa, la selezione umbra del ct Stefano Bencivenga (team manager Luca Pisinicca) - capitanata dall'ex viola Federico Barontini e trascinata in campo dai 'top player' Luca Pierotti (ex Perugia, Salernitana e Catanzaro) e Diego Marinelli (ex Gubbio) - ha superato per 4-1 ai calci di rigore la Lombardia campione uscente dopo lo 0-0 dopo dei 40’ regolamentari. Grande protagonista il portiere Mirko Loche, che in una passata edizione aveva già "ipnotizzato" Rocco Pagano (ex di Pescara e Perugia) e questa volta si è ripetuto parando i tiri dagli undici metri degli ex laziali Dario Marcolin e Stefano Fiore, 'top player' della Lombardia che ha poi rialzato la testa superando per 4-3 l'Ussi Abruzzo-Molise (in rosa come 'top player' Stefano Bellé e Maurizio Tacchi). Decisivo così il terzo match in cui i giornalisti umbri hanno battuto 2-0 i colleghi abruzzesi e molisani grazie a una pennellata del fantasista mancino Lorenzo Billi su punizione e al raddoppio di Fabrizio Angeli.

IL RICORDO DI ALBERTO D'AGUANNO - «Siamo arrivati alla decima edizione e abbiamo intitolato il trofeo al caro collega Alberto D’Aguanno perché era un grandissimo appassionato di calcio – ha detto al momento della premiazione Luigi Ferrajolo, presidente USSI -. Il livello generale è cresciuto molto e ringrazio tutte le squadre per essersi sfidate con agonismo e lealtà. Complimenti a USSI Umbria per la vittoria finale e a tutte le squadre per l’impegno che hanno dedicato a questo torneo. Il premio come miglior giocatore, non solo per le qualità tecniche e i gol realizzati, ma anche per l’atteggiamento avuto per tutto il corso delle partite, va al top player di USSI Abruzzo e Molise Stefano Bellè». Il Presidente Ferrajolo ha consegnato il premio a Bellè, insieme al Consigliere Nazionale Ussi Sergio Di Scascio.

LE ROSE - Umbria: Nicola Agostini (TEF Channel), Fabrizio Angeli (Rainews 24), Davide Baccarini (Tuttoggi), Federico Barontini (Sport Magazine), Lorenzo Billi (www.tennis.it), Alessandro Catanzaro (Scuola Giornalismo Radiotelevisivo), Andrea Checcarelli (freelance), Luca Comodi (Corriere dell’Umbria), Matteo Crocchioni (Fotografo- La Nazione), Giuliano De Matteis (Corrieredellosport.it), Luca Filipponi (Europanews.com), Mirko Loche (Lega Coop produzione e servizi), Giacomo Marinelli Andreoli (TRG), Diego Marinelli (Top Player), Michele Nucci (La Nazione), Luca Pagliaricci (Fotografo Freelance), Luca Pierotti (Top Player), Simone Zaccagni (RGM). CT Stefano Bencivenga (freelance) Vice CT Marco Bertolini (Tifogrifo). DT e team manager: Luca Pisinicca (RAI TGR). Lombardia: Stefano Fiore (Top Player), Dario Marcolin (Top player), Davide Bernardi (Freelance – DAZN), Paolo Croce (Il Giorno), Fulvio D’Eri (Il Giorno) Alessandro Di Gioia (freelance), Dario Di Noi (Calciomercato.com), Mario Giunta (Sky Sport), Riccardo Mancini (DAZN), Roberto Marchesi (DAZN), Dario Mastroianni (Freelance), Andrea Morleo (Il Giorno), Alfonso Neri (ANSA), Matteo Palmigiano (Freelance), Alberto Panzeri (Freelance), Angelo Taglieri (Calciomercato.com), Andrea Torelli (Freelance), Tommaso Turci (Freelance). Abruzzo-Molise: Stefano Bellè (Top Player), Maurizio Tacchi (Top Player), Luciano Adriani (Il Centro), Lanfranco Antonelli (AB Channel), Giorgio Basile (TV 6), Francesco Bellante (Il Centro), Stefano Buda (Abruzzo 24 – Ansa), Riccardo Clinco (TV6), Angelo Colazzilli (Abruzzo Calcio Dilettanti), Fernando Errichi (Pescara Sport), Vittorio Pace (Abruzzo Oggi), Alfredo Primante (TV6), Massimo Profeta (Rete 8), Marco Tontodonati (Rete 8), Luca Venanzi (Il Centro), Dino Venturoni (Il Centro).