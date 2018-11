Alla vigilia dell’ennesima sfida tra Juventus e Fiorentina grazie a Rai Radio Techetè sabato 1 dicembre alle ore 10 (e in replica alle ore 18) sarà possibile rivivere un momento unico della storia del nostro calcio: è il campionato 1981/1982, quello che vede un testa a testa tra Juventus e Fiorentina che viene deciso da due partite che si sono giocate il 16 Maggio 1982 e sono state raccontate dalle storiche voci di Radio1, di Enrico Ameri e Sandro Ciotti in una indimenticabile puntata di “Tutto il Calcio Minuto per Minuto”. In quella giornata di maggio si sarebbe assegnato lo scudetto e si giocavano Catanzaro-Juventus e Cagliari-Fiorentina. La Viola, che recriminò per un gol annullato a Graziani, non riuscì a scardinare la retroguardia di un pericolante Cagliari ancora in lotta per la salvezza, mentre la Juventus siglò con l'irlandese Brady, alla sua ultima gara in bianconero, grazie ad un calcio di rigore a un quarto d'ora dal termine, l'1 a 0 che permise ai bianconeri di battere il Catanzaro (a cui era stato negato un netto penalty) e di aggiudicarsi così il titolo di Campione d'Italia. Il rimbalzo di linea nei minuti finali tra Enrico Ameri (da Catanzaro) e Sandro Ciotti (a Cagliari) rappresenta ancora oggi uno dei momenti più emozionanti nella storia della celebre trasmissione radiofonica della Rai.

Radio Techetè continuerà, fino a domenica 2 dicembre con le radiocronache di “Tutto il Calcio Minuto per Minuto”, la storica trasmissione di Radio Rai che dal 1959 racconta alla radio il campionato di calcio attraverso le voci dei suoi radiocronisti. Radio Techetè il canale specializzato di Radio Rai trasmette ogni giorno il meglio della storia della radio italiana, si può ascoltare sul web all’indirizzo www.radiotechete.rai.it, sull’app di RadioRai, sulla radiodigitale Dab+ e sul digitale terrestre televisivo.