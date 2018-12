Rastelli-Oddo, il passato ritorna

Il passato a volte ritorna! C’è un sottile filo che unisce Rastelli e Oddo. E non è solo per via di un nome - Massimo - comune a entrambi che racchiude evidentemente tante ambizioni. I due allenatori si ritrovano oggi contro in un Cremonese-Crotone al ballo delle grandi delusioni di questo primo terzo di stagione, augurandosi di poter rinverdire al più presto i fasti dell’ultima volta in B. Subentrati rispettivamente a Mandorlini e Stroppa, sono chiamati a ricostruire una classifica poco brillante distanziati tra di loro di sole 3 lunghezze, ma lontani in modo preoccupante dal vertice. Ambizioni che da calciatori hanno alimentato con risultati diversi: il primo, bomber concreto e spcialista di provincia con l’unica parentesi nel Napoli di De Canio in B a inizio millennio e una promozione sfuggita d’un soffio; il secondo, con un Mondiale nel 2006 da ostentare in bacheca e tante vittorie con Lazio e Milan in un passato che in panchina rimane tutto da costruire.



A BRACCETTO IN B. Eh già, perché dall’altra parte della barricata diventa ogni cosa complicatissima anche se per i due allenatori le prime gioie sono arrivate a braccetto proprio in Serie B nel 2016. Lasciate cadere le offerte dell’Avellino solo per sposare la causa del Cagliari e guidare una squadra candidata alla Serie A, il tecnico campano non solo vinse il campionato ma salvò i sardi anche l’anno successivo prima di un ingeneroso esonero che gli impedì di terminare la 3ª annata in rossoblù. Rastelli portò i sardi al 1º posto conquistando 83 punti e 78 gol, lasciandosi alle spalle il Crotone di Juric. Oddo, invece, concluse la stagione regolare al 4º posto alle spalle del Trapani di Cosmi. Il suo Pescara, dopo aver eliminato in semifinale (2-0 e 4-2) il Novara di Baroni, si aggiudicò la doppia finale play off contro il Trapani: 2-0 all’Adriatico, con gol di Benali e Lapadula, e 1-1 in Sicilia, con Verre a pareggiare il vantaggio di Citro, provocando le lacrime di un inconsolabile Serse.



INSIEME IN A. L’anno successivo per entrambi i tecnici l’esordio assoluto in serie A. La “prima” di Oddo più che positiva con il 2-2 imposto al Napoli di Sarri; mentre il Cagliari di Rastelli fu sconfitto (1-3) a Marassi dal Genoa di Juric. Il primo torneo di Rastelli si concluse con un buon 11º posto: 47 punti per i rossoblu con 14 vittorie, 5 pari e 19 ko. Quello di Oddo a Pescara, invece, durò solo 24 giornate, fino al 5-3 subito a Torino il 12 febbraio 2017. Oddo lasciò la squadra all’ultimo posto, con 9 punti, a 13 lunghezze dalla salvezza. Sono 6 i pareggi conquistati, con 17 ko ed un’unica vittoria arrivata, però, a tavolino, contro il Sassuolo, alla 2ª giornata, complice la delibera del Giudice Sportivo che ribaltò il 2-1 subito dal Pescara. Zeman, subentrato con un sonante 5-0 al Genoa, alla fine non riuscì a evitare l’ultimo posto a -16 dalla quartultima.



ALBA O TRAMONTO? E così tramontò anche il calcio tempestoso che aveva sorpreso tutti in B e che oggi non riesce a far ripartire il Crotone. Servirà la migliore versione di quel sistema di gioco magnificamente visto a Pescara per scongiurare i rischi della trasferta di Cremona e rilanciare i calabresi grandi favoriti della vigilia verso zone più congrue al valore della rosa. La concretezza di Rastelli un duro scoglio da superare. E non sarà un giochino da ragazzi, proprio no!

