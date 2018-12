Mancini e El Shaarawy, auguri allo Stadio Olimpico

ROMA - Il tour dello stadio Olimpico, tanti regali, sorrisi e ospiti d’eccezione come Roberto Mancini, Stephan El Shaarawy, Bruno Conti e Bernardo Corradi: è stata una festa con tanta gioia e divertimento per i figli dei dipendenti del Credito Sportivo. Una giornata, insieme al presidente, Andrea Abodi, che ha fatto conoscere l’impianto della Capitale ai più piccoli e ha regalato loro l’emozione di scendere in campo passando attraverso gli spogliatoi di Roma e Lazio. Tanti gli ospiti presenti, primo fra tutti Babbo Natale, che ha distribuito i doni natalizi.

Ad aprire il tour e a fare da guida fino agli spogliatoi dello stadio, il CT della Nazionale, Roberto Mancini, che ha incitato i bambini a credere nei propri sogni e gli ha augurato di poter calcare, un giorno, persino l'erba dello stadio Olimpico. Tutti poi a bordo campo dove ad aspettarli c’erano, a sorpresa, Stephan El Shaarawy, Bruno Conti e Bernardo Corradi. Tante le foto, i selfie, i sorrisi e l'entusiasmo, soprattutto con l’esibizione dei Freestyler Swann Ritossa e Giuseppe Cardaropoli, della Fast Foot Crew che hanno coinvolto i bambini in acrobazie e palleggi sensazionali. Non è mancata però la solidarietà, tutti i bimbi, infatti, hanno portato dei giocattoli da donare a Roma Cares, associazione benefica dell’As Roma, per le loro attività con i bambini meno fortunati.